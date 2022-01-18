Белый дом: США обсуждают с партнерами возможность отключения России от SWIFT

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки Фото: REUTERS

Администрация США не исключает возможности отключения российских банков от системы SWIFT в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины. Белый дом продолжает вести консультации по этому поводу с иностранными партнерами, сообщила пресс-секретарь Джен Псаки.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома в ходе регулярного брифинга во вторник, 18 января, ни один из вариантов санкций против России в случае эскалации ситуации на Украине пока не исключен.

"Ни один из вариантов, на наш взгляд, не исключен. Мы продолжаем тесно консультироваться с нашими партнерами относительно вариантов жестких санкций на тот случай, если Россия вторгнется в Украину", - сказала Псаки.

Как ранее писал сайт kp.ru, представитель Совета национальной безопасности США прокомментировал сообщения о том, что Белый дом и ЕС отказались от варианта отключения российских банков от системы SWIFT в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Представитель американской администрации сказал то же, что и Джен Псаки - ни один из вариантов возможных санкций против РФ не исключен.