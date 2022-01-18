Госдеп США подтвердил, что переговоры Лаврова и Блинкена состоятся 21 января 2022

Глава российского МИД Сергей Лавров Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились о проведении очных переговоров в Женеве. Как сообщила представитель Госдепартамента, встреча пройдет в пятницу, 21 января.

"Этим утром госсекретарь Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, и они договорились встретиться в Женеве после того, как госсекретарь проведет встречи в Киеве и Берлине", - цитирует представителя Госдепа ТАСС.

Политик также отметила, что американская сторона поддерживает постоянную связь с союзниками и партнерами. По ее мнению, контакты Блинкена и Лаврова говорят о том, что "возможно, дипломатия не умерла".

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров попросил госсекретаря США Энтони Блинкена не распространять спекуляции о якобы "готовящейся российской агрессии" против Украины. С такой просьбой дипломат обратился к американскому коллеге в ходе телефонных переговоров 18 января.