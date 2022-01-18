Псаки: США получили данные, что Россия готовилась эвакуировать семьи дипломатов с Украины

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у США есть информация о якобы готовившейся эвакуации семей российских дипломатов с территории Украины. По ее словам, РФ планировала провести эту операцию с конце декабря 2021 - начале января 2022 года.

"Что касается решения <...> эвакуировать <...> сотрудников из их посольства, то у нас есть информация, которая свидетельствует о том, что российские власти готовились эвакуировать членов семей из российского посольства на Украине в конце декабря и начале января", - заявила Псаки на брифинге для журналистов во вторник, 18 января.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что у США нет предположений, зачем это могло бы быть сделано и какое значение можно дать возможной эвакуации. Журналистам, которые поинтересовались деталями, Псаки посоветовала обратиться к российской стороне.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва настаивает на прямом ответе на свои предложения по гарантиям безопасности, поскольку ситуация на границе с Украиной «слишком напряженная».