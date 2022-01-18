Госдеп США назвал учения России в Белоруссии "опасной демонстрацией силы"

В Белом доме считают действия России в Белоруссии "крайне опасными" Фото: REUTERS

США считают учения России и Белоруссии "опасной демонстрацией силы", которая заставляет беспокоиться о действиях, которые Москва может предпринять в будущем. Об этом заявила высокопоставленный представитель госдепартамента США на брифинге во вторник, 18 января.

Она рассказала, что США рассматривают перемещения российских войск в Белоруссию не как учения или передислокацию войск, а как "демонстрацию силы". По ее мнению, это делается для "создания предлога для возможности кризисной ситуации на случай, если Россия примет решение о вторжении.

"Это крайне опасно", - сказала представитель госдепартамента.

По ее словам, США и союзники "очень обеспокоены всем, что делает Россия". В Госдепе не исключают, что от Москвы можно ждать провокаций, пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у США есть информация о якобы готовившейся эвакуации семей российских дипломатов с территории Украины. По ее словам, РФ планировала провести эту операцию с конце декабря 2021 - начале января 2022 года.