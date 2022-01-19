В Турции прогремел взрыв на нефтепроводе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На юго-востоке Турции произошел мощный взрыв на нефтепроводе в городе Кахраманмараш. О ЧП сообщает телеканал A haber.

- После взрыва на месте возник пожар. Власти беспокоятся, что огонь может перекинуться на жилые кварталы ... он уже распространился и на шоссе Кахраманмараш - Газиантептрасса...трасса закрыта для движения в оба направления, - сообщило СМИ.

Также отмечается, что сейчас в район происшествия направлены пожарные и "скорые". Как уточняет издание Hurriyet, в результате взрыва никто не пострадал.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Китае прогремел взрыв на заводе компании Tianjiayi Chemical, который специализируется на производстве пестицидов. Мощность взрыва была такой, что взрывной волной выбило окна расположенных по соседству зданий. Кроме того, были повреждены десятки машин, припаркованных неподалеку от предприятия.