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Политика19 января 2022 2:38

Посольство России призвало США отказаться от планов поставок оружия на Украину

Также в посольстве призвали следовало бы воспользоваться своим влиянием на украинскую сторону и убедить власти прекратить саботаж Минских договоренностей
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Посольство России призвало США отказаться от планов поставок оружия на Украину

Посольство России призвало США отказаться от планов поставок оружия на Украину

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты, если они на самом деле привержены дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, должны отказаться от планов поставок новых партий вооружений Киеву. Об этом на странице в Facebook заявили в российском посольстве в Вашингтоне.

- Если США на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта, им стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для Вооружённых сил Украины, - говорится в заявлении .

В российском посольстве также призвали американскую сторону воспользоваться своим влиянием на Украину и убедить власти этой страны прекратить саботаж Минских договоренностей.

Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что его стране нужно еще больше оружия от партнеров. При этом, назвать какие-то конкретные виды оружия он оказался не готов.