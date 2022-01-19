Посольство России призвало США отказаться от планов поставок оружия на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты, если они на самом деле привержены дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, должны отказаться от планов поставок новых партий вооружений Киеву. Об этом на странице в Facebook заявили в российском посольстве в Вашингтоне.

- Если США на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта, им стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для Вооружённых сил Украины, - говорится в заявлении .

В российском посольстве также призвали американскую сторону воспользоваться своим влиянием на Украину и убедить власти этой страны прекратить саботаж Минских договоренностей.

Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что его стране нужно еще больше оружия от партнеров. При этом, назвать какие-то конкретные виды оружия он оказался не готов.