Эпидемиолог Роспотребнадзора Руженцова: "Омикрон" наиболее опасен для непривитых Фото: Иван МАКЕЕВ

Замдиректора НИИ имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала о поведении омикрон-штамма коронавируса в России.

По словам эксперта, россияне данный вариант инфекции могут воспринимать иначе, чем жители других стран, передает радио Sputnik.

- В РФ другие климатические условия, по-другому может распространяться этот вариант ... может быть другая симптоматика, поскольку и генетические особенности у населения есть, и особенности питания могут влиять, - рассказала Руженцова.

Также она добавила, что "омикрон" наиболее опасен для непривитых граждан.

Напомним, сейчас в стране продолжается кампания по вакцинации населения против коронавирусной инфекции. По состоянию на 18 января, уровень коллективного иммунитета среди граждан в России составляет 63,9%. Голикова сообщила, что рост заболеваемости коронавирусом на сегодняшний день зафиксирован в 67 российских регионах.