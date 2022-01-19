Овечкин вышел на первое место в сезоне НХЛ по заброшенным шайбам и очкам

Александр Овечкин Фото: REUTERS

Лидер и капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин помог "Вашингтон Кэпиталз" обыграть "Виннипег Джетс" в матче регулярного сезона НХЛ и вышел в лидеры турнира по заброшенным шайбам и очкам.

"Вашингтон Кэпиталз" победил в овертайме со счетом 4:3. Победную шайбу забросил Том Уислсон с передачи другого россиянина - Евгения Кузнецова.

Один из голов забил Овечкин. Благодаря этому вышел на чистое первое место сразу по двум определяющим показателям: 27 заброшенных шайб и 55 очков (27+28). Следом за ним в обоих списках идет хоккеист "Эдмонтон Ойлерз" Леон Драйзайтль. У него с 26 голов и 54 очка (26+28).

Как ранее писал сайт "КП-Спорт", Александр Овечкин обновил ряд рекордов в истории НХЛ. Так, по числу проведенных матчей россиянин обогнал Стива Томаса, войдя в сотню лучших по данному показателю. Лидер "Вашингтон Кэпиталз" провел уже 1237-й матч за карьеру в НХЛ.

Напомним, Александр Овечкин занял первое место в рейтинге НХЛ по числу продаваемых игровых свитеров за 2021 год. За уходящий год американские болельщики чаще всего приобретали джерси 36-летнего россиянина.

Овечкин стал единственным представителем России в этом списке. Кроме него популярность среди фанатов хоккея с шайбой имеют свитеры Сидни Кросби, Марка-Андре Флери, Остона Мэттьюса, Коннора Макдэвида, Патриса Бержерона, Кэри Прайса, Натана Маккиннона, Давида Пастрняка и Патрика Кейна.