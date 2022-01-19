Гинцбург рассказал, кто тяжелее всего перенесет заражение "омикроном"

Прививка должна защитить от тяжелого течения заболевания Фото: Ксения Высотина

Тяжелее всего заражение штаммом коронавирусной инфекции "омикрон" перенесут люди, у которых ослаблен иммунитет и граждане, не прошедшие вакцинацию, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Это одна из причин, почему нельзя однозначно утверждать, что тяжелое течение болезни при "омикроне" в России будет встречаться реже, чем при "дельте" или других штаммах, подчеркнул ученый.

"По литературным данным, реже, но это данные европейских стран, где 60-80 процентов вакцинировано, поэтому однозначно сказать нельзя, - аргументировал Гинцбург. - У нас мало еще вакцинированных, поэтому, возможно, у непривитых будет тяжелое течение".

Как ранее писал сайт kp.ru, Александр Гинцбург пришел к выводу, что бессимптомно перенес заболевание "омикрон"-штаммом коронавируса.

По его словам, после зарубежной поездки у него резко подскочил уровень вируснейтрализующих антител к "омикрону", но при этом он не испытывал ни каких симптомов заболевания. Ученый предположил, что от тяжелого течения коронавируса его защитила вакцина "Спутник V".