Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию для урегулирования разногласий Фото: REUTERS

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского и украинского президентов, Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию для того, чтобы уладить разногласия между Москвой и Киевом. Такое заявление сделал представитель главы Турции Ибрагим Калын.

«Президент Эрдоган проводит переговоры как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. На самом деле, он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях», - приводит газета Sabah слова представитель турецкого лидера, который отметил, что Анкара готова выступить «в любой роли для снижения напряженности» между Москвой и Киевом.

Напомним, накануне президент Турции назвал нереалистичной перспективу «вторжения» России на Украину, а также заявил о желании обсудить ситуацию вокруг незалежной с президентом России.