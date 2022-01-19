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Политика19 января 2022 7:09

Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию для урегулирования разногласий

Представитель турецкого лидера заявил, что Анкара готова выступить «в любой роли для снижения напряженности» между Москвой и Киевом
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию для урегулирования разногласий

Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию для урегулирования разногласий

Фото: REUTERS

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского и украинского президентов, Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию для того, чтобы уладить разногласия между Москвой и Киевом. Такое заявление сделал представитель главы Турции Ибрагим Калын.

«Президент Эрдоган проводит переговоры как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. На самом деле, он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях», - приводит газета Sabah слова представитель турецкого лидера, который отметил, что Анкара готова выступить «в любой роли для снижения напряженности» между Москвой и Киевом.

Напомним, накануне президент Турции назвал нереалистичной перспективу «вторжения» России на Украину, а также заявил о желании обсудить ситуацию вокруг незалежной с президентом России.