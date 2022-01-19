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В мире19 января 2022 7:42

Госсекретарь США Блинкен прибыл с визитом в Киев

Блинкен планирует провести встречу с Зеленским
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (9)Комментарии (9)(9)
Госсекретарь США Блинкен прибыл с визитом в Киев. Фото: Госдеп США

Госсекретарь США Блинкен прибыл с визитом в Киев. Фото: Госдеп США

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в рамках официального визита на Украину. Утром в среду, 19 января, самолет с главой американской дипломатии на борту приземлился в Киеве.

В ходе своего визита Блинкен планирует провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой. Согласно анонсу госдепартамента, госсекретарь США подтвердит «приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины».

Как писал сайт kp.ru, в Госдепартаменте ранее сообщили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США договорились о проведении очных переговоров в Женеве. Сообщалось, что встреча пройдет в пятницу, 21 января. Отмечалось, что американская сторона поддерживает постоянную связь с союзниками и партнерами, а контакты Блинкена и Лаврова говорят о том, что «возможно, дипломатия не умерла».