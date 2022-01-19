Срок действия повышенной террористической опасности на Байконуре продлен до 3 февраля

Власти принимают дополнительные меры по защите населения из-за угрозы терактов Фото: REUTERS

Администрация Байконура продлила срок действия повышенного уровня террористической опасности, который был введен 7 января 2022 года. Особый режим сохранится до 3 февраля. Об этом сообщает пресс-служба местных властей.

Решение связано с поступившей от правоохранительных органов информацией о возникновении угрозы террористического акта и об организации деятельности по противодействию его совершения.

"Правоохранительными органами, осуществляющими свою деятельность на территории Байконура, администрацией города принимаются дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства", - говорится в сообщении.

В частности, власти города сохранили дополнительные меры и временные ограничения для обеспечения безопасности населения.

Администрация призвала жителей проявлять бдительность при нахождении в местах массового пребывания людей, обращая внимание на странности во внешнем виде окружающих и их поведение. Особое внимание рекомендуется уделить брошенным автомобилям и оставленным без присмотра подозрительным предметам. О всех таких случаях следует сообщать в правоохранительные органы.

Как ранее писал сайт kp.ru, Россия в 2022 году выделит 62 млн рублей на реализацию программы по профилактике правонарушений в казахстанском городе Байконур, из которых 58 млн рублей пойдут на обеспечение антитеррористической защиты объектов образования и культуры. Пресс-служба городской администрации уточнила, что объем финансирования программы в сравнении с прошлым годом значительно увеличен.