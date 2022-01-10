Россия выделит 58 млн рублей на защиту Байконура от террористов

В Байконуре действуют повышенные меры безопасности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия в 2022 году выделит 62 млн рублей на реализацию программы по профилактике правонарушений в казахстанском городе Байконур, из которых 58 млн рублей пойдут на обеспечение антитеррористической защиты объектов образования и культуры. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Местные власти уточнили, что объем финансирования программы в сравнении с прошлым годом значительно увеличен.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос постоянного размещения миротворцев миссии Организации Договора о коллективной безопасности в Байконуре не поднимался.

Напомним, администрация Байконура установила в городе повышенный уровень террористической опасности. Он будет действовать по 19 января 2022 года.

В частности, в ночное время введены ограничения на передвижение по городу и закрыты контрольно-пропускные пункты.