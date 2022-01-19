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Политика19 января 2022 8:04

Захарова сообщила о подготовке встречи Лаврова и Блинкена 21 января 2022 в Женеве

Накануне по инициативе Вашингтона состоялся телефонный разговор главы МИД РФ и госсекретаря США
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Мария Захарова.

Мария Захарова.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в пятницу, 21 января, в Женеве прорабатывается. Такое заявление в среду, 19 января, сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Представитель МИД РФ сообщила, что накануне по инициативе Вашингтона состоялся телефонный разговор Лаврова и Блинкена, который был посвящен предложения по гарантиям безопасности в Европе.

«О встрече договорились, сейчас эта встреча прорабатывается. Действительно, звучала дата 21 января, Женева. Я видела, что Госдеп уже ее объявил. Я могу сказать, что действительно, и точка, и это время прорабатываются сейчас», - заявила дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Напомним, накануне в Госдепартаменте сообщили, что министр иностранных дел России и госсекретарь США договорились о проведении очных переговоров в Женеве. Сообщалось, что американская сторона поддерживает постоянную связь с союзниками и партнерами, а контакты Блинкена и Лаврова говорят, что «возможно, дипломатия не умерла».