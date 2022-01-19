Финансист рассказал, какие купюры лучше не хранить дома

100-долларовая банкнота очень часто подделывается Фото: REUTERS

Наименее предпочтительными для домашнего хранения являются купюры номиналом в 500 евро и 100 долларов, рассказал агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

В первом случае это связано с тем, что банкноту стали изымать из европейского оборота с 2019 года. Банкноты в 500 евро не печатают еще с 2016 года.

Такие купюры не слишком охотно обслуживают и даже могут возникнуть вопросы относительно их происхождения, так они популярны в теневом секторе экономики, уточнил эксперт.

100-долларовые купюры нежелательно хранить дома из-за того, что они слишком часто подделываются. И в итоге может оказаться, что банкноты, которые длительное время берегли для особого случая, не стоят вообще ничего.

Для подстраховки Переславский рекомендовал поменять банкноты в банке на другие, чтобы иметь уверенность в их подлинности.

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