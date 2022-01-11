Экономист Гринберг призвал не считать продуктовые карточки "позором" Фото: Михаил ПАТЛИС

Рост цен на продукты питания в России может привести к тому, что в стране нужно будет вводить карточки для малообеспеченных россиян. Однако такой практикой пользуются во многих странах мира, поэтому бояться этого не стоит. Об этом заявил научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

- Что касается потребительских цен, если их рост продолжится или ускорится, то правительство вынуждено будет либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки, - рассказал эксперт РИА Новости.

Экономист также рассказал, подобная практика есть во многих странах, в том числе и в США. Но у россиян, по его мнению, отношение к карточкам совершенно другое.

- Карточки существуют, там (в разных странах) на них сидят миллионы, и ничего. У нас просто к ним несколько иное отношение. В сознании россиян продуктовая карточка - это позор, - сказал Гринберг.

В 2020 году бизнес выступил с предложением к властям вернуться к идее продуктовых карточек для малообеспеченных. Такое обращение направили в правительство представители сразу нескольких крупнейших ассоциаций, объединяющих производителей и поставщиков продовольствия. В число получателей госпомощи он предлагали включить людей, потерявших доход из-за ситуации с коронавирусом.