Российские военные разработали тест на коронавирус, дающий результат за минуту

Точность нового теста осталась на прежнем уровне Фото: REUTERS

Ученые войск радиационной, химической и биологической защиты создали новый способ тестирования коронавируса, который в несколько раз быстрее традиционных ПЦР-тестов. Об этом рассказали журналистам в министерстве обороны России в среду, 19 января 2022 года.

Авторы разработки использовали для определения ковид-статуса новый набор реагентов, состав которого не разглашается. Он отличается способностью инактивировать вирус за одну минуту, благодаря чему к исследованию можно приступить почти сразу после проведения теста.

"Набор обеспечивает обнаружение коронавируса в клинических образцах в течение 30 минут с момента забора материала, при этом по своей чувствительности и специфичности не уступает другим медицинским изделиям, основанным на методах амплификации нуклеиновых кислот", - уточнили в Минобороны.

Для сравнения, время исследования при использовании ПЦР-тестов составляет час, а с учетом периода подготовки пробы – два часа.

При этом точность определения заболевания у нового способа тестирования осталась прежней – 95%, заверили в оборонном ведомстве.

Новому набору дали название "КовиГен-LAMP". Разработчики утверждают, что он полностью совместим с оборудованием для обычных ПЦР-тестов.

Как ранее писал сайт kp.ru, ученые из Финляндии создали молекулу, которая позволяет не заразиться коронавирусом. Ее эффективности уже проверили на мышах.

Специалисты Хельсинкского университета дали молекуле название TriSb92. Ее использовали в виде спрея, который вводили через впрыскивание в нос