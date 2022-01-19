Путин принял решение не окунаться в прорубь на Крещение в 2022 году

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин принял решение, что в 2022 году на Крещение он не будет окунаться в прорубь. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в среду, 19 января.

По словам официального представителя Кремля, на окончательное решение российского лидера повлияли текущая эпидемиологическая обстановка в стране и рекомендации Русской православной церкви (РПЦ).

"В этом году президент предпочел прислушаться к рекомендациям представителей церкви и не окунаться в связи с пандемийными условиями", - аргументировал Дмитрий Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, учитывая неблагополучную эпидемиологическую ситуацию, в РПЦ рекомендуют отказаться от крещенских купании и избегать массового скопления людей. Об этом в середине января сообщил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.