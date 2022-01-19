Соседка Веры Воронковой рассказала, что актриса при пожаре спасала свою дочь

Стали известны подробности пожара в доме актрисы Веры Воронковой Фото: Евгения ГУСЕВА

Российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Вера Воронкова рассказала подробности пожара, который случился в ночь на среду, 19 января 2022 года. По ее словам, в квартире загорелась елка.

"Я пыталась ее потушить сама, но огонь быстро перешел на натяжной потолок, поскольку елка у нас высокая. С него начало капать. Собственно, все, что я успела - перекрыть газ и разбудить дочь", - рассказала Воронкова сайту mk.ru

Соседка актрисы рассказала, что сначала раздались нехарактерные крики в подъезде, после чего Вера крикнула 14-летней дочери: "Маша, выбегай быстрее".

Напомним, 56-летняя звезда сериалов Вера Воронкова с дочерью попали в больницу из-за возгорания елки. У актрисы ожоги кожи и верхних дыхательных путей.

Медиков и пожарных сумели вызвать сами пострадавшие, - рассказал KP.ru источник в правоохранительных органах. - По их словам, около полуночи в квартире внезапно загорелась новогодняя елка с электрической гирляндой. По предварительным данным, произошло короткое замыкание в проводке.