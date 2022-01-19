Актриса Вера Воронкова с дочерью попали в больницу из-за возгорания елки

У актрисы диагностировали термические ожоги 2-3 степени Фото: Евгения ГУСЕВА

Известная актриса из сериалов Вера Воронкова («Каменская», «Марш Турецкого», «Журов») и ее 14-летняя дочь стали жертвами пожара. В ночь на среду, 19 января, их госпитализировали в одну из столичных больниц из квартиры на проспекте Мира.

- Медиков и пожарных сумели вызвать сами пострадавшие, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - По их словам, около полуночи в квартире внезапно загорелась новогодняя елка с электрической гирляндой. По предварительным данным, произошло короткое замыкание в проводке.

Квартиру быстро заволокло дымом. 56-летняя Вера Воронкова пыталась сама потушить пожар, сбивая пламя одеялом.

У актрисы диагностировали термические ожоги 2-3 степени - по данным медиков повреждено 10 процентов тела, а также ожоги верхних дыхательных путей.

- Серьезно пострадала голова, шея, спина и верхние конечности, - сообщил источник.

У 14-летней дочери Воронковой Даши (имя изменено) также ожоги верхних дыхательных путей, отравление угарным газом.

Kp.ru следит за развитием событий.

Напомним, 18 ноября прошлого года также во время пожара в квартире серьезно пострадала певица Марина Хлебникова. Сообщалось, что причиной пожара могла быть непотушенная сигарета или короткое замыкание.