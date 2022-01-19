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Политика19 января 2022 10:12

В Кремле назвали обстановку на Украине весьма напряженной

По словам Песков, к напряженности приводят поставки оружия в незалежную
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков назвал обстановку на Украине весьма и весьма напряженной

Песков назвал обстановку на Украине весьма и весьма напряженной

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обстановка на Украине является весьма и весьма напряженной. Такое заявление в среду, 19 января, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, к напряженности вокруг Киева приводят поставки оружия на Украину, а также военные маневры НАТО. Песков также отметил, что важно сподвигнуть незалежную на выполнение Минских соглашений.

«"Что касается напряженной обстановки на Украине - она действительно весьма и весьма напряженная. Мы видим поставки туда оружия, мы видим различные маневры, мы видим полеты авиации НАТО и западноевропейских стран», - заявил представитель Кремля.

Как писал сайт kp.ru, Песков, комментируя приглашение турецкого лидера Реджеп Тайипом Эрдоганом российского и украинского президентов, Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию для того, чтобы уладить разногласия между Москвой и Киевом, заявил, что Кремль приветствует усилия любых стран для урегулирования ситуации на Украине, отметив, что место переговоров для урегулирования ситуации вторично.