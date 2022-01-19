Песков поприветствовал желание Турции помочь в урегулировании ситуации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва приветствует усилия любых стран для урегулирования ситуации на Украине. Таким образом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал приглашение турецкого лидера Реджеп Тайипом Эрдоганом российского и украинского президентов, Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию для того, чтобы уладить разногласия между Москвой и Киевом.

Как отметил представитель Кремля, место переговоров для урегулирования ситуации на Украине вторично, а главное - повлиять на Киев для реализации Минских соглашений. « Если наши турецкие партнёры могут повлиять на украинцев и сподвигнуть их на выполнение ранее взятых договорённостей и обязательств, это можно будет только приветствовать», - отметил пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, ранее президент Турции назвал нереалистичной перспективу «вторжения» России на Украину, а позже представитель турецкого лидера заявил, что Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию, отметив, что Анкара готова выступить «в любой роли для снижения напряженности» между Москвой и Киевом..