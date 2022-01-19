Транзит газа через Украину в первой половине января 2022 стал минимальным за четыре года

Транзит газа через Украину в первой половине января стал минимальным за четыре года Фото: REUTERS

Среднесуточный объем транзита газа по газотранспортной системе Украины в первой половине января текущего года стал самым минимальным за последние четыре года, составив всего 52 миллиона кубометров. Такие данные привел глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Как сообщается, несмотря на возможности, российская компания «Газпром» снова отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину на февраль 2022 года. Согласно приведенным данным, в январе 2019 года, среднесуточный объем транзита через украинскую ГТС был до 250 миллионов кубометров, но с каждым годом этот показатель менялся. Так в 2020 году он упал до 83,4 миллионов кубометров, а в прошлом году составил 124,6 миллиона кубометров.

«Выводы напрашиваются сами за себя: «Газпром» не заинтересован помогать странам ЕС в кризисный период, давление на Европу для запуска «Северного потока - 2» продолжается», - заявил глава «Оператор ГТС Украины».

Напомним, ранее бывшая исполняющая обязанности министра энергетики государства Ольга Буславец сообщила, что «Нафтогаз» может пойти на ограничение поставок газа населению и промышленности, а также заявила, что Украина может пойти на воровство российского газа.