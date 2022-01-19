PR-директор Волочковой сообщила, что балерина не летает трезвой из-за аэрофобии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Директор балерины Светлана Герасимова заявила, что Анастасия Волочкова не летает трезвой из-за аэрофобии.

"Она трезвая не летает, потому что боится", - рассказала представитель балерины в беседе с изданием "Газета.ru".

Напомним, 18 января 2022 года сообщалось, что Анастасия Волочкова устроила скандал в самолете, следовавшем с Мальдивских островов в Москву, из-за нежелания надеть маску. По словам пассажиров, скандал длился час, и повлиять на балерину толком не удалось.

После приземления самолета звезду и ее спутника задержали и доставили в отдел полиции. На нее составили административный протокол, рассказывает "Пятый канал". По словам пассажиров, эпатажная балерина была пьяна.

По словам самой артистки, она намерена подать в суд на члена экипажа, который, по ее словам, спровоцировал конфликт.

"Я ситуацию так не оставлю, я подам в суд на этого Ивана, это провокация, ущерб моей деловой репутации, мое время, клевета", - заявила она в беседе с "Известиями".

Ранее Волочкова приходила в самое популярное развлекательное шоу русскоязычного сегмента Youtube "Что было дальше?" и рассказала про кольцо за 60 миллионов рублей, а также нашла нового молодого бойфренда.