Священник раскритиковал женщину, насильно искупавшую ребенка в крещенскую ночь в Комсомольске-на-Амуре

Мать заставила своего малолетнего сына окунуться в прорубь во время крещенских купаний Фото: Алексей БУЛАТОВ

Любое проявление насилие оценивается церковью как плохой поступок, нельзя заставлять человека нырять в прорубь, если он этого не хочет, заявил клирик Спасо-Преображенского кафедрального собора Хабаровска иерей Александр (Пискун), комментируя инцидент с принудительным купанием малолетнего ребенка в крещенскую ночь. Инцидент произошел в Комсомольске-на-Амуре: там женщина заставила своего сына окунуться в прорубь во время крещенских купаний.

«Верующий человек не должен применять насилие. Человек должен сам принимать решение, окунаться ему или нет, и не важно, какого он возраста. Родители несут ответственность за своих детей и если перегибают палку, то должен вмешаться закон. Хочу напомнить, крещенские купания – это лишь народный обычай, никак не связанный с религией. В этот праздник вовсе не требуется погружаться в воду», – передает словам священника «КП-Хабаровск».

Стоит отметить, что затащить малолетнего ребенка в прорубь его матери помогал спасатель. После того, как мальчик с плачем отказался окунуться в купель, женщина попыталась заломить ему руки и подталкивала ребенка к проруби, а затем позвала на помощь спасателей, дежуривших рядом. Один из них схватил мальчика за руку, с другой стороны помогала пришедшая на купания женщина. Вместе они окунули испуганного ребенка в воду

Между тем в управлении МЧС по Хабаровскому краю заявили, что подобные случаи происходят регулярно, поскольку дети редко охотно ныряют в прорубь. О том, будут ли наказывать сотрудников за то, что они пошли на поводу у матери малыша, пока ничего неизвестно. На месте дежурили спасатели, работающие в администрации Комсомольска-на-Амуре. Там отметили, что такие случаи происходят каждый год, и никто их не будет фиксировать.