Глава ВОЗ заявил, что впереди еще длинный путь в борьбе с коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Человечество, вступающее в третий год пандемии коронавирусной инфекции, добилось значительного прогресса в борьбе COVID-19, однако впереди еще «длинный путь» в решении этой задачи. Такое заявление в среду, 19 января, сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Мы входим сейчас в третий год пандемии COVID-19. Мы добились экстраординарного прогресса в противодействии этому новому вирусу, однако впереди у нас еще длинный путь», - заявил глава ВОЗ в ходе своего выступления на заседании комитета по программным, бюджетным и административным вопросам Исполкома организации.

По его словам, действия, которые будут предприняты в текущем году, окажут определяющее влияние на то, как быстро удастся «покончить с острой фазой пандемии» и насколько мир подготовится к «будущим чрезвычайным ситуациям» в вопросе здравоохранения.

Гебрейесус также напомнил, что бюджет организации на 2020 и 2021 годы первоначально составлял 5,8 млрд долларов, но из-за проведения дополнительных операций по реагированию на пандемию, потребовался существенно больший объем денежных средств.

Напомним, накануне ВОЗ сообщила, что за последнюю неделю, с 10 по 16 января, в мире зарегистрирован 20-процентный рост числа новых случаев заражения коронавирусом.