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В мире19 января 2022 13:26

Минобороны Германии заявило, что политика по поставкам оружия Украине неизменна

В ведомстве ответили на требование украинского посла в Берлине
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минобороны Германии заявило, что политика по поставкам оружия Украине неизменна

Минобороны Германии заявило, что политика по поставкам оружия Украине неизменна

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политика немецкого правительства в части поставок летальных вооружений Украине неизменна. Такое заявление в среду, 19 января, сделал представитель Министерства обороны Германии, отметив, что федеральный канцлер Олаф Шольц и министр иностранных дел страны Анналена Бербок в последние два дня четко заявили, что летальное оружие Киеву не поставляется.

«Так было в прошлом, так было при прошлом правительстве, так обстоит дело и в этом правительстве», - заявил представитель военного ведомства, подчеркнув, что Берлин не планирует военную поддержку Киева.

Со своей стороны представитель Министерства иностранных дел Германии Андреа Зассе уточнила, что заявления украинского посла в Берлине приняты к сведению.

Напомним, накануне украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что Киев хочет получить от Берлина военные корабли и систем ПВО, отметив, что данный вопрос остается одним из основных на повестке дня в переговорах двух стран. Дипломат также указал на то, что ФРГ нужно взять пример с Великобритании, которая уже сообщила о поставках Украине лёгких противотанковых оборонительных вооружений.