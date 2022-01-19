Путин заявил, что Сирия преодолела террористические угрозы при помощи России и Ирана Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Сирии смогли преодолеть террористические угрозы в стране в значительной степени благодаря помощи Москвы и Тегерана. Такое заявление в среду, 19 января, сделал президент России Владимир Путин.

«На международной арене мы сотрудничаем очень плотно, я уж не говорю, что, благодаря нашим усилиям, в значительной степени, удалось помочь сирийскому правительству преодолеть угрозы, связанные с международным терроризмом», - заявил российский лидер в среду, 19 января, на встрече с иранским коллегой Эбрахимом Раиси.

Глава государства отметил, что на сегодняшний день беспокоит ситуация, которая складывается в Афганистане.

Напомним, в ходе своей большой пресс-конференции российский президент выразил мнение, что Афганистану должны оказать помощь те страны, которые присутствовали на его территории в течение последних двадцати лет. Путин также выразил надежду на хорошие отношения Москва и Кабул, указав на то, что Россия имеет открытые границы с несколькими странами Средней Азии.