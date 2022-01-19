Первые подразделения российских войск прибывают в Белоруссию для совместных учений

Российские войска прибыли в Белоруссию для совместных учений. Фото: REUTERS

Первые подразделения российских войск прибывают в Белоруссию в среду 19 января. Об этом сообщили kp.ru в пресс-службе Министерства обороны. Российские войска примут участие в проверке сил реагирования Союзного государства.

В Белоруссию были направлены подразделения Восточного военного округа. Некоторые из них прибыли по железной дороге, некоторые совершили марши своим ходом, отметили в пресс-службе. Сейчас российские военнослужащие готовятся к выполнению учебных задач на полигонах. В учениях задействованы пять полигонов на территории Белоруссии и четыре военных аэродрома.

Ранее сообщалось, что в Белоруссию из России будут перебазированы 12 истребителей Су-35, два дивизиона зенитной ракетной системы С-400 и дивизион ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

Проверку сил реагирования Союзного государства запланировано провести в два этапа. Вначале на территории Белоруссии создадут группировки войск, организуют охрану и оборону важных объектов, в том числе государственных и военных, охрану границы в воздушном пространстве. Также пойдет проверка готовности сил ПВО. Все это будет сделано до 9 февраля. С 10 по 20 февраля начнутся совместные учения «Союзная решимость-2022».

Российские и белорусские военные отработают совместное пресечение и отражение внешней агрессии. Также среди задач, по которым будут работать военные во время учений, будет противодействие терроризму и защита интересов Союзного государства.

Ранее на kp.ru сообщалось, что российские и белорусские вооруженные силы готовятся к возникновению ситуации, при которой для обеспечения безопасности государств придется задействовать весь военные потенциал. Об этом заявил замминистра обороны России Александр Фомин.