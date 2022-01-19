Президент Ирана Раиси поблагодарил Путина за помощь во вступлении страны в ШОС Фото: REUTERS

Президент Ирана Ибрахим Раиси на встрече с российским лидером Владимиром Путиным выразил ему благодарность за содействие во вступлении исламской республики в Шанхайскую организацию сотрудничества.

«Благодарю вас за содействие вступлению Тегерана в ШОС», – сказал Раиси.

Иранский президент назвал отношения с Россией стратегическими и долгосрочными. Крое того, Тегерна передал Москве проект соглашения о стратегическом сотрудничестве на ближайшие 20 лет, сообщил он. Уровень торгово-экономического партнерства двух стран может быть повышен в несколько раз, добавил Раиси.

Как писал сайт kp.ru, в сентябре 2021 президент России заявил, что РФ приветствует начало процедуры приема Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества. Как отметил глава государства, Россия одобряет сотрудничество ШОС с теми странами, которые стремятся с открытому и равноправному диалогу с организацией.