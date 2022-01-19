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Политика19 января 2022 13:57

Президент Ирана Раиси поблагодарил Путина за помощь во вступлении страны в ШОС

Уровень торгово-экономического партнерства двух стран может быть повышен в несколько раз, отметил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Президент Ирана Раиси поблагодарил Путина за помощь во вступлении страны в ШОС

Президент Ирана Раиси поблагодарил Путина за помощь во вступлении страны в ШОС

Фото: REUTERS

Президент Ирана Ибрахим Раиси на встрече с российским лидером Владимиром Путиным выразил ему благодарность за содействие во вступлении исламской республики в Шанхайскую организацию сотрудничества.

«Благодарю вас за содействие вступлению Тегерана в ШОС», – сказал Раиси.

Иранский президент назвал отношения с Россией стратегическими и долгосрочными. Крое того, Тегерна передал Москве проект соглашения о стратегическом сотрудничестве на ближайшие 20 лет, сообщил он. Уровень торгово-экономического партнерства двух стран может быть повышен в несколько раз, добавил Раиси.

Как писал сайт kp.ru, в сентябре 2021 президент России заявил, что РФ приветствует начало процедуры приема Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества. Как отметил глава государства, Россия одобряет сотрудничество ШОС с теми странами, которые стремятся с открытому и равноправному диалогу с организацией.