В Минздраве Египта сообщили, что с 22 января 2022 будут проверять всех туристов из России на коронавирус

В Минздрав Египта сообщили, что с 22 января 2022 будут проверять всех туристов из России на коронавирус Фото: Евгения ГУСЕВА

С субботы, 22 января, в Египте вступают в силу новые правила въезда, согласно которым все въезжающие в страну должны иметь сертификат о вакцинации от коронавируса или отрицательный тест на COVID-19.

Как передает РИА Новости со ссылкой на соответствующее распоряжение Министерства здравоохранения Египта, по прибытии в страну пассажирам будет необходимо предъявить сертификат о вакцинации, а с момента введения последней дозы должно пройти не менее двух полных недель. Отмечается, что в стране признают российскую вакцину «Спутник V».

Въезжающий в страну также может предоставить полученный не позже, чем за 72 часа отрицательный результат одного из трех тестов на коронавирус: ПЦР-теста, экспресс-теста или ID NOW. Такие требования не распространяются на детей младше 12 лет.

Если указанные документы не соответствуют принятым в стране правилам, то прибывшему в Египет туристу придется пройти тестирование на коронавирус в аэропорту.

Напомним, ране Египет обновил правила въезда для иностранных туристов, непрошедших вакцинацию от коронавируса, ужесточив требования к ПЦР-тестам и тестам на антиген. Согласно принятым тогда правилам, тест на антиген должен был быть сделан не ранее чем за сутки до прибытия, а ПЦР-тест - не ранее чем за 72 часа до прибытия в республику.