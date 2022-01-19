Правительство Молдавии призвало парламент страны ввести ЧП из-за газового кризиса Фото: REUTERS

Правительство Молдавии просит парламент республики ввести в стране режим чрезвычайного положения в связи с газовым кризисом. Как сообщила на брифинге председатель правительства Молдавии Наталья Гаврилица, кабинет министров предлагает установить режим ЧП сроком на 60 дней.

«Решение одобрено. Оно также должно быть утверждено парламентом. После этого комиссия по чрезвычайным ситуациям предпримет ряд мер для бесперебойного снабжения потребителей газом», – заявила Гаврилица.

Правительство страны считает, что Молдавии грозит реальное прекращение поставок газа, сказала премьер-министр республики.

Как писал сайт kp.ru, российский холдинг «Газпром» предупредил компанию «Молдовагаз» о прекращении поставок, если очередной платеж за газ не будет перечислен до 20 января. Напомним, цена на газ для Кишинева у «Газпрома» составляет 647 долларов за тысячу кубометров. В то же время на европейских биржах цена кубометра газа превышает 1 000 долларов за тысячу кубов.