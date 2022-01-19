Блинкен заявил, что не представит Лаврову письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен не везет в Женеву на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности в Европе. Об этом заявил сам глава Госдепартамента США на пресс-конференции.

«Я не представлю бумагу на данный момент главе МИД Сергею Лаврову. Нам нужно посмотреть, где мы находимся и остаются ли у нас возможности вести дипломатию и диалог, что является предпочтительным», – сказал Блинкен.

По словам госсекретаря США, Вашингтон не знает, какие из требований Москвы по гарантиям безопасности для нее главные, однако некоторые из них для Соединенных Штатов неприемлемы.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ожидает от Вашингтона оперативного ответа на российские предложения по гарантиям безопасности.

Как писал сайт kp.ru, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс планирует ответить на предложения России по гарантиям безопасности в ближайшее время. По его словам, ответные предложения от НАТО будут направлены российской стороне в письменно виде.