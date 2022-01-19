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Политика19 января 2022 15:21

Кулеба заявил, что Украина ожидает нового пакета санкций США и ЕС против Москвы

Киев надеется, что США и ЕС договорятся о новом пакете санкций против ЕС, сказал глава МИД Украины
Мария ПАВЛОВА
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ждет от США и ЕС нового пакета санкций в отношении России.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ждет от США и ЕС нового пакета санкций в отношении России.

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ожидает от США и ЕС введения нового пакета санкций против Москвы. Об этом Кулеба сказал во время совместного брифинга по результатам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который прошел в Киеве в среду 19 января. Трансляция брифинга доступна на телеканале «Настоящее время».

По словам Кулебы, санкции должны способствовать «сдерживанию агрессии РФ».

«Наше главное ожидание сейчас от США и наших европейских партнеров - чтобы они успешно договорились о сильном пакете санкций, которые будут применены к РФ», - заявил Кулеба.

Глава МИД Украины сказал, что новый пакет санкций должен стать «очень четким сигналом» для России и заявил, что новые санкции в отношении России со стороны ЕС и США является «главным ожиданием» Украины.

«РФ должна получать каждый день очень четкий сигнал, что тот неподъемный груз, о котором говорят наши партнеры, в виде санкций, он является реальностью, а не только угрозой. Что каждый день происходит прогресс в переговорах между США и странами ЕС касательно сведения этих санкций в один целостный пакет. Сейчас это главное наше ожидание», - сказал Дмитрий Кулеба.

Также Кулеба заявил, что Украина не планирует наступательных действий на Донбассе и работает исключительно над укреплением обороноспособности страны.