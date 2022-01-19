Глава украинского МИД Кулеба заявил, что Украина не планирует наступательных действий

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не планирует наступательных действий. Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об отсутствии у этой страны плана наступательных действий в Донбассе и работает исключительно над укреплением обороноспособности страны. Об этом Кулеба сказал во время совместного брифинга по результатам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который прошел в Киеве в среду 19 января. Трансляция брифинга доступна на телеканале «Настоящее время».

«Украина не планирует никаких наступательных операций, мы работаем исключительно над укреплением нашей обороноспособности», - сказал Кулеба.

Глава МИД почеркнул, что Украина считает США главным партнером в деле работы над обороноспособностью.

«И тут США остаются нашим партнером номер один», -сказал Кулеба.

Ранее на kp.ru сообщалось, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о введении масштабных санкций по отношению к России со стороны Евросоюз и его партнеров.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что напряженность вокруг Украины усиливают поставки оружия в эту страну, а заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи рассказал о поставке нескольких тысяч ракет в Украину.