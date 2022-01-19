В Кремле не видели проекта обращения депутатов КПРФ к Путину о признании ДНР и ЛНР Фото: REUTERS

В Кремле не видели проекта обращения депутатов Государственной думы от КПРФ к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания республик Донбасса.

«Не знаем», – прокомментировал РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песеов.

Ранее депутаты думской фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект обращения к российскому лидеру о необходимости признания ДНР и ЛНР. Как отмечается в документе, такое решение даст основания «для обеспечения гарантий безопасности и защиты народов республик от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к их жителям». Кроме того, считают парламентарии, это положит начало международному признанию ДНР и ЛНР.

В законопроекте говорится, что такое решение будет «обоснованным и морально оправданным», поскольку «за истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти».

Как писал сайт kp.ru, 15 ноября 2021 президент России подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В нем он поручил принять меры, которые позволят смягчить условия для допуска на российские рынки товаров из ДНР и ЛНР. Речь идет о признании Россией товарных сертификатов республик. Это значит, что товары, произведенные в Донбассе, могут участвовать в госзакупках наравне с российскими.