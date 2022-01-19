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В мире19 января 2022 16:32

Журналист Дмитрий Гордон заявил об обстреле редакции его интернет-издания в Киеве

Он связал инцидент со своей профессиональной деятельностью
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Журналист Дмитрий Гордон

Журналист Дмитрий Гордон

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Здание редакции интернет-издания «ГОРДОН» в Киеве было обстреляно неизвестными, заявил основатель издания, украинский журналист Дмитрий Гордон.

«Только что мы обнаружили, что окно офиса интернет-издания «ГОРДОН» было обстреляно. Я совершенно уверен, что это преступление будет раскрыто, потому что здесь везде камеры. Насколько мне сообщили мои источники в Службе безопасности Украины, напротив находится общежитие СБУ, где установлен пост негласных следственных розыскных действий по отношению ко мне, откуда записывается все, что происходит перед входом в здание офиса издания», – рассказал Гордон в видеообращении на своем YouTube-канале.

Журналист связал инцидент со своей профессиональной деятельностью. Как заявил Гордон, «говорить правду в стране, где за свободу слова нужно ежедневно сражаться, очень непросто».

Как писал сайт kp.ru, в ноябре 2021 журналист заявил, что должность президента Украины разложила Владимира Зеленского. Он раскритиковал главу страны за то, что тот планирует баллотироваться на еще один срок.