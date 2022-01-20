В России могут ввести обязательную маркировку домашних животных

В России планируют ввести обязательную маркировку собак, кошек и других домашних животных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России могут ввести обязательную маркировку кошек, собак и других домашних животных, поправки к соответствующему законопроекту планируется внести к рассмотрению Госдумой во втором чтении, а в первом чтении депутаты обсудят документ уже 26 января.

Об этом со ссылкой на Минсельхоз рассказал газете «Известия» первый зампред думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он отметил, что внесенный правительством в Думу в ноябре прошлого года проект закона изначально разрабатывался для учета и маркировки в том числе домашних питомцев, а потом из текста документа собаки с кошками пропали.

«А ведь их регистрации люди ждут больше всего, потому что есть очень много потерявшихся животных, которых в случае идентификации было бы проще найти», - отметил Бурматов.

Кроме того, по его словам, маркировка домашних любимцев поможет привлекать к ответственности нерадивых хозяев, которые выбрасывают своих питомцев на улицу. Депутат добавил, что учет животных должен быть бесплатным, а способы идентификации — разными, чтобы люди сами могли выбрать, как именно маркировать своего питомца. В качестве возможных вариантов он назвал бирку, клеймо или чип.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в мае 2021 года президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, касающихся ответственного отношения к животным. В частности, глава государства распорядился к 1 декабря разработать ряд изменений в законодательство.