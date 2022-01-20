Посол Бикантов назвал подозреваемых в убийстве российских журналистов в ЦАР

Российских журналистов убили в ночь с 30 на 31 июля 2018 года. ФОТО СК РФ

В деле об убийстве журналистов из России на территории ЦАР в 2018 году есть подозреваемые, рассказал РИА Новости новый российский посол в африканском государстве Александр Бикантов.

"По предварительной версии, их остановили и убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R", - уточнил Бикантов.

По его словам, журналисты – далеко не единственные, кто стал жертвой группировки.

"В декабре 2020 года 3R в коалиции с другими бандитскими группировками напала на Банги, много погибло мирных жителей, Банги не был взят", - отметил российский посол.

В начале 2021 года боевиков 3R усилиями регулярной армии ЦАР вынудили отступить за границы государства.

Напомним, 31 июля 2018 года у селения Сибю на неподконтрольной правительству территории группа боевиков остановила автомобиль, где находились журналист Орхан Джемаль, режиссёр Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, после чего их убили.

Все трое по заданию "Центра управления расследованиями" олигарха Михаила Ходорковского отправились в ЦАР, чтобы снять "разоблачительный" фильм о действующей здесь российской частной военной компании.