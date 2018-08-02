«Там грохнут за двадцатку, а они без охраны везли 8,5 тысяч баксов». Эксперт прокомментировал убийство российских журналистов в Африке

СЕГОДНЯ 16:01 2018-08-02T16:56:53+03:00

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В четверг в Банги, столицу Центральноафрикаканской республики (ЦАР), доставили тела трёх убитых россиян. 31 июля у селения Сибю на неподконтрольной правительству территории группа боевиков остановила автомобиль, где находились журналист Орхан Джемаль, режиссёр Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Все трое по заданию «Центра управления расследованиями» олигарха Михаила Ходорковского отправились в глубь Чёрной Африки, чтобы снять «разоблачительный» фильм о действующей здесь российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». И тут неизвестные их ликвидировали. Либеральная оппозиция немедленно заявила: как пить дать, «русские наёмники» виноваты.

Но так ли это?

1. Откуда в Центральной Африке наш ЧВК?

- Москва зашла в Банги официально: президент ЦАР Фостен-Аршанш Туадера весной побывал в России и попросил помочь навести порядок. Одну из богатейших стран континента (с залежами алмазов и урана) раздирает гражданская война между христианами и мусульманами. Кремль направил в ЦАР 5 военных и 170 гражданских инструкторов для подготовки местных офицеров армии и полиции. Но в стране есть и другие русские солдаты. Это давно не тайна - что тут можно «разоблачить»?

— «Вагнер» — самый раскрученный бренд среди «частных армий», но далеко не единственный, — рассказывает «Комсомолке» военкор Алексей Ларкин, изучавший работу ЧВК. — Несколько таких компаний, действительно, оперируют в ЦАР и в соседнем Южном Судане. Любая фирма может заключить с ними договор об охране, ведь русские бойцы после операции в Сирии ценятся очень высоко. В ЦАР наши «частные армии» защищают места добычи полезных ископаемых, например, алмазные копи, от наездов всевозможных «полевых командиров» и прочих бандитов. При этом Банги как бывшая французская колония является зоной интересов Парижа. Также активен там и Пекин… Но в последние годы нам удалось серьёзно потеснить этих игроков.

2. Зачем журналисты сунулись в ЦАР?

- Африка — потенциальный лидер завтрашнего дня, и на кону вопрос геополитического присутствия Россия в важнейшем регионе. Неудивительно, что это многим не очень-то нравится. А съемки фильм - часть пиар-политики.

— Я в ЦАР был два раза. Там любого чужого грохнут за двадцатку баксов (хоть местных черепах изучай, хоть детям вакцину коли). На такую сумму деревня может полгода кормиться, — вспоминает радиожурналист-международник Александр Бунин. — Без двух джипов с охраной тут делать нечего! Там просто руки врачам-миссионерам отрезали ради обручальных колец, а тут — европейские лица, кейсы со съёмочной техникой... Про $8500 кэша я промолчу (такую сумму журналисты везли с собой — Ред.). Можно быть очень талантливым и опытным, но самим выезжать из столицы на легковушке — самоубийство. А точнее — убийство, исполненное теми, кто их туда послал...

Погибший в ЦАР журналист Орхан Джемаль. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Да, Джемаль со товарищи въехали в страну как туристы, аккредитацию в российском посольстве или у местных властей не получали, охраны (либо опытных проводников) не нанимали, хотя деньги у заказчика имелись. Напрашивается вопрос: или «эффективный менеджер» Ходорковский оказался настолько бездарен, что не смог организовать экспедицию собственных людей… или он намеренно послал их на убой, дабы раздуть против России новую медиа-кампанию? «Дело Скрипалей» (с якобы отравлением в Солсбери международного шпиона Сергея Скрипаля) явно сходит на нет вызывая кривые улыбки даже на Британских островах, самое время придумать новую провокацию.

3. Как они оказались в Сибю?

- Вопрос «почему парни отклонились от маршрута» задавать бессмысленно: судя по общему уровню «организации» сей авантюры, у журналистов не было даже плана действий (в том числе и в нештатной ситуации). Ежу понятно, в Банги (единственном крупном городе, где есть хоть какой-то порядок) ничего интересного по теме репортажа не снимешь. Вероятно, на троицу вышел некий «информатор», сообщив: есть новости, расскажу только лично, выезжайте немедленно, а то упустите эксклюзив. Журналисты, похоже, клюнули. И двинулись одни за сотни километров по тёмному времени суток. Это нарушение всех законов самосохранения в горячих точках. Кто же был этот «информатор»? И не он ли заманил россиян в ловушку?

Центральноафриканская республика многие годы страдает от гражданской войны, замешанной на религиозной розни.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

4. Их пытали - или расстреляли в машине?

- Первоначально новостной сайт из ЦАР под названием Palmares Centrafrique сообщил, будто журналистов не просто расстреляли, а ещё и пытали. Горячая «сенсация» разошлась по СМИ. Но российский МИД её опроверг. Не нашли следов истязаний и врачи, осмотревшие тела в Банги. На фото убитых (которые можно легко найти в Сети) отчётливо видны пулевые отверстия. Ряд других ранений можно списать на борьбу.

Много интересного мог бы рассказать темнокожий водитель троицы - он загадочным образом уцелел. Сейчас его ищут.

5. Кто же их убил?

- По последним данным, автомобиль россиян остановили говорившие на арабском люди в тюрбанах. Таковые в ЦАР есть — участвуют наёмниками в межплеменных разборках. При этом белых убивают не всегда: гораздо выгоднее похитить и вытрясти выкуп, как делают сомалийские пираты. Значит, киллеров специально подослали. Но кто? Точно не Россия. Сколько этих «документальных расследований с обличением режима» наклепали наши либеральные журналисты — и ничего, из Кремля и кирпич не выпал. Эксперты сходятся во мнении: классная частная военная компания профессиональный «докфильм» о своей работе скоре приветстует, чем отвергнет. Ведь это — бесплатная реклама и для потенциальных заказчиков, и для новых «легионеров».

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С утра мне позвонили сразу несколько СМИ, в том числе, что называется, либеральных. Вопрос один: как я отношусь к версии о том, что Орхана Джемаля и его товарищей расстреляли «российские наемники из частной военной компании». Скептически отношусь, хотя, признаюсь, во вторник, в новостной горячке меня такая мысль посещала. А потом она трансформировалась в мысль о том, что именно ради такой реакции это жестокое убийство и было совершено. (подробности)

МНЕНИЕ

Орхан Джемаль жил и умер, как журналист

Аббас ДЖУМА

Нельзя сказать, что мы с Охраном дружили. Но мы были связаны. Общими друзьями и знакомыми, интересами, профессией и преданностью ей. Мы постоянно сталкивались: лбами, за кулисами телешоу, на улице. Даже в поездках. Последний раз мы с ним летели в одном самолете в Иран. И всю дорогу ругались. Кто знает, во что бы это вылилось, если бы не Максим Шевченко, сидевший между нами. Джемаль был не простым человеком. Как и его отец. Я тысячу раз не согласен с ними по многим направлениям. И насколько не согласен, настолько же восхищаюсь их профессионализмом и знанием своего дела. Уверен, они верили в то, что говорили. При этом не только говорили, но и делали. (подробности)