Японские врачи выяснили, что риск тяжелого течения коронавируса у курильщиков значительно выше

Ученые установили связь между курением и тяжелым течением коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Национальный исследовательский центр международного здравоохранения в Японии установил связь между курением и тяжелым течением коронавируса. Об этом сообщает телеканал NHK.

Врачи проанализировали данные о 17,6 тысячи госпитализированных с COVID-19 в возрасте от 20 до 80 лет.

В результате выяснилось, что курящие женщины с коронавирусной инфекцией сложно переносят COVID-19 и оказываются подключенными к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в 1,94 раза чаще, чем некурящие, а мужчины – в 1,51 раза.

Эксперты полагают, что такая тенденция связана с тем, что курильщики чаще страдают от хронических заболевания, а также имеют проблемы с легкими и сердечно-сосудистой системой.

Как ранее писал сайт kp.ru, бессимптомно перенесенный коронавирус не так безобиден, как может показаться на первый взгляд. Группа ученых из Германии доказала, что заболевание может вызвать у пациентов поражение внутренних органов, в том числе сердца, почек и легких.