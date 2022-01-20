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Здоровье20 января 2022 4:44

Японские врачи выяснили, что риск тяжелого течения коронавируса у курильщиков значительно выше

Курящие женщины сложно переносят COVID-19 почти в два раза чаще, мужчины – в полтора
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Ученые установили связь между курением и тяжелым течением коронавируса

Ученые установили связь между курением и тяжелым течением коронавируса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Национальный исследовательский центр международного здравоохранения в Японии установил связь между курением и тяжелым течением коронавируса. Об этом сообщает телеканал NHK.

Врачи проанализировали данные о 17,6 тысячи госпитализированных с COVID-19 в возрасте от 20 до 80 лет.

В результате выяснилось, что курящие женщины с коронавирусной инфекцией сложно переносят COVID-19 и оказываются подключенными к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в 1,94 раза чаще, чем некурящие, а мужчины – в 1,51 раза.

Эксперты полагают, что такая тенденция связана с тем, что курильщики чаще страдают от хронических заболевания, а также имеют проблемы с легкими и сердечно-сосудистой системой.

Как ранее писал сайт kp.ru, бессимптомно перенесенный коронавирус не так безобиден, как может показаться на первый взгляд. Группа ученых из Германии доказала, что заболевание может вызвать у пациентов поражение внутренних органов, в том числе сердца, почек и легких.