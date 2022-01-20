Премьер Венгрии Орбан прилетит в Россию 1 февраля 2022 на переговоры с Путиным

Виктор Орбан Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 1 февраля 2022 года планирует прилететь в Россию, чтобы провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил ТАСС венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Среди предполагаемых тем обсуждения глава МИД Венгрии выделил подготовку к постройке атомной электростанции (АЭС), долгосрочный газовый контракт и производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории Венгрии.

"Мы также хотели бы обсудить расширение нашего контракта на поставки газа с тем, чтобы увеличить объемы, потому что нам, учитывая энергетический кризис, было бы выгодно увеличить объемы сейчас, - уточнил Сийярто. - Нам было бы очень выгодно увеличить объемы в рамках долгосрочного контракта".

Касательно строительства АЭС министр уточнил, что Венгрия желает, чтобы совместный проект с Росатомом вышел на стадию становления уже в первой половине года.

Как ранее писал сайт kp.ru, Петер Сийярто отметил, что 2021 год стал в отношениях Москвы и Будапешта самым продуктивным за все время сотрудничества. Глава МИД Венгрии упомянул строительство атомной электростанции "ПАКШ-2", открытие производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сотрудничество в космической сфере и поставки венгерских продуктов на российский рынок.