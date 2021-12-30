Премьер Венгрии Орбан намерен встретиться с Путиным в начале февраля 2022

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в начале февраля 2022 года. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

«Премьер-министр Виктор Орбан встретится с президентом Владимиром Путиным в начале февраля. Подготовка уже идет», – написал он в Facebook.

Сийярто отметил, что 2021 год стал в отношениях Москвы и Будапешта самым продуктивным за все время сотрудничества. Глава МИД Венгрии упомянул строительство атомной электростанции «ПАКШ-2», открытие производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сотрудничество в космической сфере и поставки венгерских продуктов на российский рынок.

Как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что Орбан планирует встретиться с Путиным в начале следующего года.

Напомним, глава МИД Венгрии выразил разочарование из-за противодействия «Спутнику V» в Европе.