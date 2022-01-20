Названы самые популярные пароли у пользователей Рунета

Сложные пароли используют 3,5% россиян, длинные - 16,5% Фото: REUTERS

Наиболее популярными паролями в 2021 году среди россиян стали легкие клавиатурные комбинации "qwerty123", "qwerty1" и последовательность цифр "123456". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование сервиса разведки утечек DLBI.

В пятерку рейтинга также вошли "asdasd" и "12345". Дополнили топ-10 по распространенности "123456789", "asdasd123", "12345678", "qwerty" и "123321".

Из кириллических комбинаций в паролях у российских пользователей наибольшей популярностью пользуются: "йцукен", "пароль", "любовь", "привет", "наташа", "максим", "марина", "люблю", "андрей" и "кристина".

Специалисты рекомендуют при выборе паролей помнить, что простые комбинации популярны не только у пользователей гаджетов, но и у мошенников – именно такие пароли чаще всего взламывают злоумышленники.

Как следует из данных DLBI, это знают далеко не все. Так, сложные пароли (содержат буквы, цифры и спецсимволы) используют только 3,5% пользователей Рунета, а длинные (11 символов и более) – лишь 16,5%.

Как ранее писал сайт kp.ru, с 2022 года на портале госуслуг введена двухфакторная идентификация по умолчанию. Пользователям нужно будет ввести не только логин и пароль, но и код, который они получат в смс-сообщении.