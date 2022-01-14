Минэкономразвития оценивает рост ВВП России в 2021 году в 4,5% Фото: REUTERS

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам 2021 года составит, предварительно, 4,4-4,5%, рассказал министр экономического развития Максим Решетников.

«Предварительно, 4,4-4,5%. Но какая будет конечная цифра, я говорю с осторожностью. Это очень предварительная оценка», – сообщил глава Минэкономразвития журналистам.

Как отметил Решетников, ведомство сохраняет оценку роста ВВП России по итогам 2022 года на уровне 3%. При этом 0,8% должно принести завершение действия сделки ОПЕК+, добавил министр.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что рост ВВП страны по итогам 2021 года составит 4,7%. Страна вернулась на допандемийный уровень развития экономики, отметил глава государства.

Как писал сайт kp.ru, Всемирный банк изменил свой прогноз по росту ВВП России. В 2021 году он исправил его в сторону улучшения до 4,3%, но при этом ухудшил прогнозы на 2022 и 2023 годы до 2,8% и 1,8%.