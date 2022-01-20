Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика20 января 2022 8:16

Захарова заявила о готовящихся провокациях Запада против Киева

По оценке МИД России, именно для этого запущены слухи о гипотетическом "вторжении"
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (31)Комментарии (31)(31)
Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Заявления Запада о готовящемся "вторжении" России на территорию Украины - это не что иное, как подготовка к собственным провокациям против Киева. Россия призывает западные страны прекратить антироссийскую кампанию вокруг этой ситуации.

Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики. Трансляция мероприятия ведется на официальной странице внешнеполитического ведомства в социальной сети "ВКонтакте".

"Мы убеждены, что целью этой кампании является создание информационного прикрытия для подготовки их собственных масштабных провокаций, в том числе военного характера, которые могут иметь самые трагические последствия для региональной и глобальной безопасности", - подчеркнула представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, самолеты военно-воздушных сил Великобритании уже несколько дней завозят на Украину оружие.

Как ранее писал сайт kp.ru, украинские журналисты узнали, что в команде президента Украины Владимира Зеленского крепнет убеждение, что сообщения американских СМИ о якобы готовящемся "вторжении" России – это всего лишь уловка властей Соединенных Штатов с целью добиться от Киева выполнения Минских договоренностей.