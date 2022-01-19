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Политика19 января 2022 5:45

Журналисты узнали о "шоке" команды Зеленского от "двуличия" Байдена

"Cтрана.ua": в команде Зеленского не верят в вероятность "вторжения" России на Украину
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: REUTERS

В команде президента Украины Владимира Зеленского крепнет убеждение, что сообщения американских СМИ о якобы готовящемся "вторжении" России – это всего лишь уловка властей Соединенных Штатов с целью добиться от Киева выполнения Минских договоренностей. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на свой источник в украинских дипломатических кругах.

По сведениям источника, экономическое состояние страны позволяло украинским властям принимать решения независимо от желаний США. Однако сообщения о возможной войне с Россией привели к выводу существенной части иностранных инвестиций, из-за чего экономика Украины пошатнулась.

"Поэтому на Банковой (в офисе украинского президента – ред.) все в большем ходу версия, что все эти публикации в западных СМИ имеют целью экономически добить Украину и заставить пойти на то, что требуют американцы, - констатировал собеседник издания. - У Зеленского говорят, что они в шоке от такого цинизма и двуличия Байдена и его администрации".

Напомним, в Москве неоднократно говорили, что никто не собирается "нападать" на соседей, российские войска дислоцированы на территории своей страны и никому не угрожают. Однако, как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Соединенные Штаты, возможно, уже и сами поверили в информационный вброс о мнимом "вторжении".