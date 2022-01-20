Захарова заявила, что НАТО пытается узаконить применение силы в космическом пространстве

Мария Захарова заявила, что НАТО пытается узаконить применение силы в космосе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала документ НАТО о политике в космосе очередной попыткой легитимизировать применение силы в космическом пространстве. Такое заявление Захарова сделала во время брифинга в четверг 20 января. Трансляция брифинга доступна здесь.

Захарова отметила, что опубликованный 17 января докумет «Всеобъемлющая политика НАТО в отношении космоса» носит тенденциозный и даже провокационный характер.

«Он выполнен в русле деструктивных установок космически значимых государств-членов НАТО, нацеленных на размещение оружия в космосе и превращения космического пространства в арену боевых действий», - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД отметила, что фиксация в документе возможности задействовать механизмы статьи 5 Североатлантического договора, а именно коллективной обороны в ответ на атаки в космосе, из космоса или относительно космоса, фактически развязывает руки государствам НАТО.

«Это попытка легитимизировать применение силы в космическом пространстве, что противоречит задачам предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве», - резюмировала Захарова.

Ранее на kp.ru сообщалось, что НАТО опубликовало новую стратегию по космосу, назвав космическое пространство пространством коллективной обороны.