Захарова заявила, что Запад игнорирует разгул неонацизма на Украине

Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Неонацизм на Украине набирает размах, но западные страны предпочитают этого не замечать, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики. Трансляция мероприятия ведется на официальной странице внешнеполитического ведомства в социальной сети "ВКонтакте".

"К сожалению, рост неонацистских настроений на Украине не волнует ни наших западных партнеров, ни профильные международные организации", - констатировала Захарова.

В качестве одного из примеров представитель российского внешнеполитического ведомства привела факт переименования остановки общественного транспорта в Киеве.

Если раньше она носила имя освободителя украинской столицы от фашистов генерала Николая Ватутина, то теперь - имя служившего в войсках СС главы организации украинских националистов Романа Шухевича.

Как ранее писал сайт kp.ru, 1 января 2022 года, в Киеве украинские националисты провели факельное шествие в честь 113-й годовщины со дня рождения пособника нацистов Степана Бандеры.