Песков опасается силового сценария в Донбассе из-за угроз Запада в адрес России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что заявления американского руководства о политике РФ не способствуют стабилизации ситуации на Украине и в Донбассе. По его словам, подобные действия напротив могут привести к последствиям вплоть до гражданской войны.

"Все эти заявления могут способствовать дестабилизации обстановки. Они могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей украинского руководства, которые, что называется, под сурдинку, могут решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблемы юго-востока", - рассказал Песков в ходе пресс-конференции в четверг, 20 января.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что подобные заявления появляются постоянно и не способствуют разрядке напряженности в Европе.

Как ранее писал сайт kp.ru, обстановка на Украине является весьма и весьма напряженной. Такое заявление в среду, 19 января, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, к напряженности вокруг Киева приводят поставки оружия на Украину, а также военные маневры НАТО.